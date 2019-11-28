Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de çatı yangını söndürüldü
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Sultangazi'de çatı yangını söndürüldü

6 saat önce

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2516. Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu.

Sultangazi'de çatı yangını söndürüldü

Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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