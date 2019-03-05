Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Çatı Yangını; Yangın Televizyonun Patlamasıyla Çıktı

Sultangazi'de Çatı Yangını; Yangın Televizyonun Patlamasıyla Çıktı

22 dakika önce

Ersan SAN - Emin YEŞİL / İSTANBUL DHASultangazi'de, evdeki televizyonun patlaması sonucu binanın çatı katında yangın çıktı.

Ersan SAN - Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de, evdeki televizyonun patlaması sonucu binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardıktan sonra yangını söndürdü.

Yangın, İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın nedeniyle, üst kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekipleri, binanın çatısından yükselen alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, binada hasar oluştu.

Yangının, evdeki televizyonun patlaması sonucu çıktığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:35 Kaynak: DHA

İtfaiye, Sultangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman Dairesine Giren Hırsızlar, Ev Sahibi ile Kızını Vahşice Katletti Erzurumspor'un Golcü Oyuncusu Rashad Muhammed Ameliyat Edildi

DSP'den Aday Olan Eski HDP'li Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 21:57:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Çatı Yangını; Yangın Televizyonun Patlamasıyla Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]