Sultangazi'de 10 gün önce alınan lüks otomobilin camına, iş yerinin çatısından kar yığını düştü. Karların altında kalan aracın ön camı kırıldı.
Olay dün akşam saatlerinde Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Erimeye başlayan kar yığınları nedeniyle Yıldırım Gök isimli vatandaşın 10 gün önce aldığı ve işyerinin önüne park ettiği lüks otomobili, iş merkezinin çatısından düşen kar yığınlarının altında kalarak zarar gördü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de çatıdan düşen kar yığını lüks otomobile zarar verdi - Son Dakika