SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ, ELEKTRİK KESİLDİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ, ELEKTRİK KESİLDİ
18.09.2021 22:18
SULTANGAZİ Yayla Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü ve elektrik kesildi.
SULTANGAZİ Yayla Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü ve elektrik kesildi. Olay Yayla Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Fırtınanın etkisiyle mahallede çok sayıda evin çatısı uçarken, bir gecekondunun da çatısı çöktü, sokaklarda bulunan araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşananlar sonrası mahallenin elektriği de kesildi. Fırtına sırasında mahalleliler korku dolu anlar yaşarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin mahallede çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
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