Sultangazi'de çatılar uçtu; Bilanço sabah ortaya çıktı

İSTANBUL'da şiddetli fırtına nedeniyle pek çok ilçede apartmanların çatıları yol ve araçların üzerine düştü. Sultangazi'de binadan uçan çatı, karşısındaki binaya çarptı. Binanın dış cephesi zarar gördü. Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından yola savrulan çatı enkazı sabah saatlerinde kaldırılırken, hasar sabah ortaya çıktı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Kağıthane, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Sarıyer, Beşiktaş, Bağcılar'da apartmanların çatıları yol ve araçların üzerine düşerken, hasar meydana geldi. Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde apartmanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Uçan çatı karşı binaya çarptı, çarpmanın etkisiyle binanın dış cephesinde hasar oluştu. Dış cephesi hasar gören binada oturan Şenol Yılmaz, "Eşim ve kızım evdeydi. Geç saatte haber aldım ama bu kadar beklemiyordum. Çok şiddetli bir rüzgar vardı. Açık alan olduğu için her zaman rüzgar oluyor ama ilk defa böyle şiddetli bir rüzgarla karşılaştım. 40 yıldır buradayım böyle bir şey görmedim" dedi.