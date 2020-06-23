- Sultangazi'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalar havadan görüntülendi - Son Dakika

- Sultangazi'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalar havadan görüntülendi
- Sultangazi'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalar havadan görüntülendi Sultangazi'de çökme tehlikesi ile boşaltılan binalar havadan görüntülendi.
- Sultangazi'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan binalar havadan görüntülendi
İSTANBUL - Sultangazi'de çökme tehlikesi ile boşaltılan binalar havadan görüntülendi.
Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1299 sokaktaki 4 katlı iki bina, dün gündüz saatlerinde binada çatlaklar fark edilmişti. Gece saatlerinde ise duyulan seslerle bina sakinlerinin ihbar etmesiyle, olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri yan yana bitişik 3 binayı tahliye etmişti. Boşaltılan binalar havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:34 Kaynak: İHA
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