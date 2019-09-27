Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi
1 saat önce
SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:46 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi. İstanbul
'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Sultangazi
'de bulunan 6 binada hasar oluştu. Hasar oluşan binalar ekipler tarafından mühürlenerek, tahliye edildi. Mühürlenen binalardan birisi de 50. Yıl Mahallesi 2030 Sokak'ta bulunan 6 katlı bina oldu. Deprem sonrası çatlaklar oluşan bina sakinleri durumu ekiplere haber verdi. Binada inceleme yapan ekipler bina hakkında tahliye kararı verdi. Mühürlenen binada oturanlar tahliye edildi. Bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Tahliye edilen bina
-Binadan görüntüler
-Bina sakiniyle röportaj
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu Son dakika: Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Gitgide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim Son Dakika: Türk Telekom deprem sonrası abonelerine 10 GB internet hediye etti