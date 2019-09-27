Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi
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Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi

54 dakika önce

SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi.

Sultangazi'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi, System.String[]

SULTANGAZİ'de depremin ardından çatlaklar oluşan 6 katlı bina mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.

İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Sultangazi'de bulunan 6 binada hasar oluştu. Hasar oluşan binalar ekipler tarafından mühürlenerek, tahliye edildi. Mühürlenen binalardan birisi de 50. Yıl Mahallesi 2030 Sokak'ta bulunan 6 katlı bina oldu. Deprem sonrası çatlaklar oluşan bina sakinleri durumu ekiplere haber verdi. Binada inceleme yapan ekipler bina hakkında tahliye kararı verdi. Mühürlenen binada oturanlar tahliye edildi. Bina sakinleri geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi.


- İstanbul

Sultangazi, İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:51 Kaynak: DHA
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