Gazi Mahallesi 1421 sokağa dün sabah saatlerinde çekçek adı verilen kağıt toplama aracıyla iki kişi geldi. Cerrahi maskeli iki kişi, park halindeki panelvanın arka kapısını zorlayarak açtı. Şüpheliler, araçta bulunan elektrik malzemelerini çalarak kağıt toplama arabasına koydu ve olay yerinden uzaklaştılar. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de çekçekli hırsızlık kamerada - Son Dakika

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