SULTANGAZİ'DE CEMAAT NAMAZDAYKEN HIRSIZ MUSLUKLARI ÇALDI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE CEMAAT NAMAZDAYKEN HIRSIZ MUSLUKLARI ÇALDI

30.09.2022 09:50

Sultangazi'de cemaat namaz kıldığı sırada camiye gelen bir kişi, abdesthanedeki 17 musluğu yerinden sökerek çaldı.

Sultangazi'de cemaat namaz kıldığı sırada camiye gelen bir kişi, abdesthanedeki 17 musluğu yerinden sökerek çaldı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansırken, aynı caminin daha önce de muslukları çalınmıştı.

Olay, dün, saat 16.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi Hayırlıoğlu Camii'nde meydana geldi. Cemaatin öğle namazını kıldığı sırada camiye gelen kimliği belirsiz bir kişi, abdesthanedeki 17 musluğu tekmeleyerek yerinden söküp, çaldı. Namaz sonrası su sesini duyan cami görevlisi abdesthaneye indiğinde muslukların çalındığını ve suların boşa aktığını görünce durumu cami derneğinin başkanı Abdulkadir Tezbaşaran'a iletti. Tezbaşaran ise hırsızlık olayını polis bildirdi.

'BIKTIK ARTIK'

Daha önce de şadırvan, abdesthane ve tuvalet musluklarının çalındığını söyleyen cami derneğinin başkanı Abdulkadir Tezbaşaran, İkindi namazını cemaatle beraber kılarken, tuvaletleri işleten görevli namazdan sonra beni arayıp durumu anlattı. Aşağı indim, baktım musluklar yok. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimizde gayet profesyonel olduğunu görüyoruz. Önce muslukları gevşetiyor, ondan sonra tekmeliyor. Cami olarak artık meşhur olduk. Camimizin musluklarından ne istiyorlar bilmiyorum Lütfen rica ediyoruz onlardan yapmasınlar. Bana ya da hocamıza gelsinler parasını verelim. Bıktık artık bunlardan. Çaldıkları çok para etmez de en fazla 200 TL eder. Hem ahiretini hem dünyasını yakacak, değer mi Onun adına üzülüyorum dedi.

Caminin müezzini Mustafa Gökçe ise, İkindi namazındayken şüpheli gelip 17 tane musluğu söküp, götürmüş. Bu beşinci musluk hırsızlığı olayı oldu. Bıktık artık biz de. Kamera olmasına rağmen gelip çalıyor. Satsa çok para etmez ama olay sonrası boşa akan su çok daha değerli diye konuştu.

TEKMELEYEREK GEVŞETTİ? O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık olayı caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde poşet olan bir kişinin camiye gelerek, abdesthaneye indiği, eğilerek tuvalet kabinlerinde kimsenin olup olmadığına baktığı, daha sonra abdest alınan bölüme yöneldiği görülüyor. Önce elleriyle ve tekmeleyerek gevşeten şüphelinin bir süre sonra ise çalacağı muslukları tek tek saydığı, ardından yerinden söküp yanında getirdiği poşete koyarak, camiden ayrıldığı kameraya yansıyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE CEMAAT NAMAZDAYKEN HIRSIZ MUSLUKLARI ÇALDI - Son Dakika

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