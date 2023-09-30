Sultangazi'de Cep Telefonu Bataryası Patladı - Son Dakika

Sultangazi'de Cep Telefonu Bataryası Patladı

Son Güncelleme: 30.09.2023 09:56

Sultangazi'de bir cep telefonu teknik servisinde tamire getirilen telefonun bataryası patladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri çalışanı ve müşteri yaşanan panikle dışarı çıktı. Yangın söndürme tüpü ile müdahale edilerek yangın söndürüldü.

SULTANGAZİ'de tamire getirilen cep telefonunun bataryası, bomba gibi patladı. Paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Bir kişi, cep telefonu bataryasının değiştirilmesi için teknik servise getirdi. Telefonun bataryasının değiştirileceği sırada, batarya alev alarak, patladı. İş yeri çalışanı ve içeride bulunan bir müşteri yaşadıkları panikle dışarı çıktı. Patlayarak alev alan telefon yanmaya devam ederken, bir başka çalışan yangın söndürme tüpü ile müdahalede bulunarak, yanan telefonu söndürdü.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sultangazi'de Cep Telefonu Bataryası Patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de Cep Telefonu Bataryası Patladı - Son Dakika
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