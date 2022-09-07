RÖGARDAN 2 GÜN BOYUNCA MAVİ SU AKTI - Son Dakika
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RÖGARDAN 2 GÜN BOYUNCA MAVİ SU AKTI

07.09.2022 10:42
RÖGARDAN 2 GÜN BOYUNCA MAVİ SU AKTI

SULTANGAZİ'de çevresinde üç fabrikanın olduğu öğrenilen mahallenin rögarlarından 2 gün boyunca mavi renkte su aktı.

- SULTANGAZİ'de çevresinde üç fabrikanın olduğu öğrenilen mahallenin rögarlarından 2 gün boyunca mavi renkte su aktı. Su sokakları maviye boyadı. Taşan su bazı dükkanları doldu. İSKİ ekipleri mahalleye gelerek çalışma yaptı. Yaklaşık 5 yıldır zaman zaman aynı sorunu yaşadıklarını belirten Yılmaz Karacan, "Burada tekstil firmaları var, kimyasal madde ile yıkama yapıyorlar. Bu sorunu bir türlü çözmediler" dedi.  İşyerine su basan Kenan Polat ise yaklaşık 200 bin lira zarar ettiğini ifade etti

Cebeci Mahallesi'nde fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü. İddiaya göre, kot boyası ve tekstil atıkları, kanalizasyon giderini tıkayarak sokağı maviye renge boyadı. Caddedeki bazı işyerlerini de mavi su bastı.  Rögar kapağından çıkan mavi su, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu. İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından rögarlarda çalışma yapıldı. Kanal temizlik aracı ile rögara arıtma hortumu çekilerek taşan hattaki atıklar toplandı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tıkanık hatla ilgili sorun giderildi, mavi su akışı durduruldu.

"BU SORUNU BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİLER"

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Karacan, "20 yıldır buradayız. Burada tekstil firmaları var. Kimyasal ile yıkama yapıyorlar. Muhtemelen binalardan geliyor. 2017 yılından beri İSKİ'ye müracaatlarımız var. CİMER'e de yazdık. Bu sorunu bir türlü çözmediler. Şu an İSKİ'den geliyorum. Bodrum katta akülerimiz, lastiklerimiz var. Hep su altında. İSKİ'ye gittim muhatap bulamadım. Dün akşam arıza kaydı açtırdım. Saat 19.00'dan sonra gelmişler ve biz yokuz diye gitmişler. Sabah 08.00'de tekrar kayıt açtım. Çok mağduruz. Bize Eski Edirne Asfaltı'nın atık su giderinin komple çöktüğü, kullanılamaz hale geldiği söylendi. Buranın maaliyeti çok yüksek diye kazma vurmuyorlar. Bunun bir an önce yapılması lazım" dedi.

"YAKLAŞIK 200 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Dükkanını su basan Kenan Polat ise yaklaşık 200 bin lira zarar ettiğini ifade ederek, "Yukarıda kot yıkamacı var. Sabah geldiğimde iş yerimin sular altında olduğunu gördüm. Suların acil çekilmesi gerektiğini söyledik. Ortalama 200 bin lira zararım var. Bütün dükkanım sular altında kaldı Kenan Polat" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Kenan Polat, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RÖGARDAN 2 GÜN BOYUNCA MAVİ SU AKTI - Son Dakika

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