Son dakika haberleri! Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

27.03.2022 15:06

Son dakika haberler: İstanbul Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.Ş'ye Cebeci Mahallesi 2525 Sokak'ta tartıştığı kişi silahla ateş etti.

Yaralanan U.Ş. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde sokakta bir araya gelen gruptakilerin birbirleriyle konuşmaları, bir kişinin tartıştığı U.Ş'ye silahla ateş ederek, olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Son dakika haberleri! Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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