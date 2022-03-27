Son dakika haberleri! Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

"Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga, başımıza gelecek bir sonraki felaketi de yazmış

Putin'e yaptığı bacak hareketi damga vurmuştu! O sunucuyla Çavuşoğlu arasında gergin anlar

Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada vatandaşın en çok dert yandığı konu var

İstanbul Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.Ş'ye Cebeci Mahallesi 2525 Sokak'ta tartıştığı kişi silahla ateş etti.

Yaralanan U.Ş. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu arada, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde sokakta bir araya gelen gruptakilerin birbirleriyle konuşmaları, bir kişinin tartıştığı U.Ş'ye silahla ateş ederek, olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.