Sultangazi'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Sultangazi'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

13.10.2022 10:16

İstanbul Sultangazi'de 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Sultangazi'de 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi 1131. Sokak'taki iki katlı bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı.

Yangında, merdiven boşluğunun dumanla dolması nedeniyle üst kattaki vatandaşlar mahsur kaldı.

Yan sokaktaki inşaatta çalışma yapan vinç operatörü, aracını yangın çıkan binanın önüne sürerek, üst katta mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 4 bina sakinine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Bu arada, yabancı uyrukluların kaldığı öğrenilen dairelerde, yangın nedeniyle bazılarının valizlerini alarak olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

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Kaynak: AA

Sultangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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