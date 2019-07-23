Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de cinayet zanlısı tutuklandı
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Sultangazi'de cinayet zanlısı tutuklandı

8 dakika önce

Sultangazi'de bir kişinin otomobilinde silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sultangazi'de bir kişinin otomobilinde silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Şaban O., aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen Arif G. (23) ile 14 Temmuz'da, 75. Yıl Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında buluştu.
Şaban O'nun otomobilinde gerçekleşen görüşme sırasında çıkan tartışmada, Arif G. tabancayla Şaban O'ya ateş etti.
Şaban O. olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli de koşarak uzaklaştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüpheli Arif G. 19 Temmuz'da Esenyurt'ta saklandığı adreste yakalandı.
Araştırmada, Gülşah Ç'nin Şaban O'ya borç para verdiği, parayı almak için tanıdığı olan Arif G'den yardım istediği iddia edildi. Bunun üzerine Gülşah Ç de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arif G. tutuklanırken Gülşah Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında ise şüphelinin bindiği otomobilden bir süre sonra inip koşarak uzaklaştığı, aracın ise hareket edip duvara çarptığı görülüyor.
Sultangazi'de cinayet zanlısı tutuklandı
Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:57 Kaynak: AA
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