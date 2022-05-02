SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

02.05.2022 11:19

SULTANGAZİ'de bayram tatili için yola çıkmaya hazırlanan çiftin, içerisinde ziynet eşyaları bulunan çantası otomobilden çalındı.

SULTANGAZİ'de bayram tatili için yola çıkmaya hazırlanan çiftin, içerisinde ziynet eşyaları bulunan çantası otomobilden çalındı. Hırsızlığı gerçekleştiren çocuğun, şüpheliler tarafından kullanıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatili için memleketlerine gitmeye hazırlanan karı-koca, kişisel eşyalarını otomobile yükledikleri sırada 2 kadın tarafından etrafı sarıldı. Kendilerini mağaza çalışanı gibi tanıtarak iş yerinin önünden aldıkları kıyafetleri satmaya çalışan kadınlar, çifti oyalamaya başladı. Bu sırada otomobilin diğer tarafından, yanında çocuk bulunan bir kişi daha geldi. Otomobilin kapısını yoklayan çocuk, açılmayınca diğer kapıya yöneldi. Çiftin çevresi sarılarak dikkatleri dağıtılırken, şoför kabinindeki kapıdan otomobile giren çocuk, içinde pasaport, kimlik, kredi kartları ve ziynet eşyası bulunan çantayı alarak uzaklaştı.

ÇANTAYI BOŞ BULDUM DİYEREK MAĞAZAYA GETİRDİ

Çocuğu kullanarak otomobilden hırsızlık yaptıran şüpheli, bir süre sonra boş çanta ile geri aynı yere geldi. Mağazanın dışında bulunan ürünlerin yanından çantayı alıyormuş görüntüsü veren şüpheli, mağazaya girerek dışarıda içi boş bir çanta bulduğunu söyledi. Şüpheli, çantayı mağaza çalışanlarına teslim ederek ayrıldı. Hırsızlık olayı, bayram tatili için memleketlerine gitmeye hazırlanan çiftin otomobildeki çantayı fark etmesi ve geri dönerek mağazadaki güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı.

YİNE ÇOCUKLARI KULLANDILAR

Öte yandan Yunus Emre Mahallesi'nde de, arefe günü yaşanan yoğunluğu fırsat bilen 2 kadın, cadde üzerinde bulunan iş yerinin önündeki ürünleri, yanındaki çocuklara çaldırdı. O anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de, 3 küçük çocuğun iş yerinin önündeki ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor.

SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

YORUMLAR
500
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI İç çamaşırı hırsızlığı kamerada İç çamaşırı hırsızlığı kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 11:47:45. #1.11#
SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞA HIRSIZLIK YAPTIRAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement