Sultangazi'de çocuğun telefonunu çalan şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de 11 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuğun cep telefonunu çalarak kaçan şüpheli ile onu fark eden vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli, polisin de dahil olduğu kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, 11 yaşındaki kız çocuğunun elindeki cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Çevredekiler bir yandan durumu polise haber verirken bir yandan da şüpheliyi kovalamaya başladı. Şüphelinin, vatandaşlarla ve polisle arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Uzun bir kovalamacanın ardından şüpheli Sultangazi Belediyesi önünde yakalandı. Olay yerine getirilen çocuk, şüpheliyi teşhis etti. Şüpheli, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"POLİSLERLE BERABER ZANLIYI KOVALAMAYA DEVAM ETTİK"