Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı

10.06.2022 22:14
Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çocuk kaçırıldığına yönelik bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çocuk kaçırıldığına yönelik bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Esentepe Mahallesi'nde 2 çocuğun kaçırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adreste ve ilçe genelinde yaptığı kontrolde, çocuk kaçırılmasıyla ilgili bir müracaatın olmadığını tespit etti.

Ekiplerce mahalle sakinleriyle yapılan görüşmede, bir aracın durakladığı, şüphelilerin bagajdaki çocuğu indirip tartakladıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Çalışmaların devamında, olay günü aracı kullandığı tespit edilen L.C.K. yakalandı.

Şüphelinin, sorgusunda, iş çıkışı eğlence amacıyla arabanın bagajına binen arkadaşları B.K'ye, olayın gerçekleştiği yerde bagaj kapısını açarak şaka amaçlı vurduklarını söylediği aktarıldı.

YORUMLAR
500
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 34 şüpheli tutuklandı İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 34 şüpheli tutuklandı Şah damarı yüzde 99 tıkalı hasta stentle kurtuldu Şah damarı yüzde 99 tıkalı hasta stentle kurtuldu
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
21:33 Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı
21:21 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 22:31:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement