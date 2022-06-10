Sultangazi'de "çocuk kaçırma" dendi, TikTok videosu çıktı - Son Dakika
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Sultangazi'de "çocuk kaçırma" dendi, TikTok videosu çıktı

10.06.2022 16:23

Sultangazi'de "çocuk kaçırma" dendi, TikTok videosu çıktı Sultangazi'de bagajdaki 2 çocuğu darp eden minibüs sürücü ve yanındaki 2 kişi daha sonra uzaklaştı.

Sultangazi'de "çocuk kaçırma" dendi, TikTok videosu çıktı

İSTANBUL - Sultangazi'de bagajdaki 2 çocuğu darp eden minibüs sürücü ve yanındaki 2 kişi daha sonra uzaklaştı. Mahallenin sokağa döküldüğü olayın Tiktok videosu için kurgulandığı öğrenildi.

Olay saat 21.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokağa hızla girerek turlayan bir minibüs, kısa süre sonra durdu. Araçtan inen sürücü ve yanındaki iki kişi bagaj kapısını açtıkları minibüsün içindeki 2 çocuğu darp etmeye başladı. Vatandaşların çocukların kaçırıldığını düşünmesi üzerine polis ekiplerine haber verilirken, sürücü ve yanındaki arkadaşları aynı araç ile hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan şahısların yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını izleyip aracın plakasını tespit etti. Şahısların yakalamak için çalışma başlatılırken gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Şahısların ifadelerinde TikTok uygulaması için video çektiklerini ve mahalle halkının konuyu yanlış anladıklarını belirttikleri öğrenildi.

Sultangazi'de çocuk kaçırma dendi, TikTok videosu çıktı
Sultangazi'de çocuk kaçırma dendi, TikTok videosu çıktı
Sultangazi'de çocuk kaçırma dendi, TikTok videosu çıktı
Sultangazi'de çocuk kaçırma dendi, TikTok videosu çıktı

YORUMLAR
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TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu Çocuk kaçırıldı iddiası mahalleyi karıştırdı! Polis gelince, TikTok videosu çektikleri ortaya çıktı Çocuk kaçırıldı iddiası mahalleyi karıştırdı! Polis gelince, TikTok videosu çektikleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de 'çocuk kaçırma' dendi, TikTok videosu çıktı - Son Dakika

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