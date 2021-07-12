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Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi - Son Dakika

Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

12.07.2021 09:32

- Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi Sultangazi Belediyesi Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 'Doğada Bilim' etkinliği kapsamındaki atölye çalışmalarına katılan çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi.

- Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 'Doğada Bilim' etkinliği kapsamındaki atölye çalışmalarına katılan çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi.

Sultangazi Belediyesi Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi tarafından 'Doğada Bilim' etkinliğinde çocuklar için bilim ve sanat atölyeleri düzenlendi. Çocuklara bilimi ve sanatı sevdirmek, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik korona virüs önlemleri kapsamında Mimar Sinan Kent Ormanı'nda düzenlendi. 'Doğada Bilim' etkinliğinin içinde astronomi atölyesi, fen bilimleri atölyesi, matematik atölyesi, resim atölyesi ve düşünme atölyesi gibi pek çok atölye bulunmakta. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun atölyedeki çalışmalara, eşi Tuba Büyükaslan Dursun ile katılarak çocuklarla birlikte eğlenceli vakit geçirdi. 'Doğada Bilim' etkinliğine Başkan Dursun'un yanı sıra Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Partili üyeler de katılım gösterdi.

"Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz"

Çocukların mutlu olduğunu görünce kendisinin de mutlu olduğunu dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Doğada Bilim atölyesine bugüne kadar yaklaşık 800'e yakın ilkokul ve ortaokul yaşındaki çocuklarımız katıldı. Necmettin Erbakan Bilim Merkezimizde faaliyetlere katılan genç çocuklarımızı doğayla iç içe getirelim istedik. Kapalı alanlardan çıkarıp orman alanlarına getirmek doğayla bilimin bir arada olacağı ortamı sağlamak bizim için oldukça önemliydi. Bilimle doğa birbirinden ayrılacak alanlar değil. 28 Haziran'da başladık programlarımıza. 14 Temmuz'a kadar sürecek. 446 öğrencimize burada eğitim verdik. 14 Temmuz'a kadar da 800'ü bulmuş olacağız. Çocuklar çok eğleniyorlar, bilimle iç içeler, doğayla iç içeler. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğanın farklı dokuları olduğunu öğreniyoruz"

Resim ve Heykel Atölyesi Eğitmeni Elif Başak ise, "Ormandan topladığımız yaprakları, taşları baskı tekniği ile kağıtlara aktarıyoruz. Farklı renklerle boyuyoruz ve onlarla farklı bir kompozisyon oluşturuyoruz. Doğanın farklı dokuları olduğunu kağıda aktararak, gözlemleyerek onları öğreniyoruz. Bilim merkezi olarak zaten bu şekilde atölyemiz bulunmakta. Ama biz bu atölyelerimizi doğayla entegre ederek doğada etkinlikler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Doğada daha da eğlenceli olacak"

Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu'na giden ve doğada resim çizmenin heyecanlı olduğunu söyleyen İrem Su Gültekin, "Bence çok eğlenceli olacak çünkü doğada daha da eğlenceli olacağını düşünüyorum. Baskı yapacağız yaprakları boyayıp. Nasıl şekiller çıktığını göreceğiz" diye konuştu.

"Doğayla daha güzel oluyor ders işlemek"

Astronomi atölyesindeki çalışmalara katılan Eslem Aygün ise, "Bence çok güzel hem güneşi hem yıldızları hem de başka şeyleri açık hava olduğu için inceleyebiliyoruz. Hem de doğayla daha güzel oluyor ders işlemek" dedi.

"Buraya geldiğim için mutluyum"

Doğada düzenlenen atölyeler kapsamında neler yaptığından bahseden 12 yaşındaki Ahmet Efe Kurnaz, "Açık havada öğrenmek bence çok daha verimli oluyor evden veya kapalı bir yerdense. O yüzden gayet mutluyum buraya geldiğim için" ifadelerimi kullandı.

'Doğada Bilim' etkinliği 14 Temmuz'a kadar meraklılarını bekleyecek.

(DZ- İD-HK-

Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Necmettin Erbakan, Sultangazi, Astronomi, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de çocuklar hem eğlendi hem öğrendi - Son Dakika


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