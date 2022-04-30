SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN TEM OTOYOLU'NDAKİ TEHLİKELİ OYUNU - Son Dakika

SULTANGAZİ'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçmeye çalışan çocuklar ölümden döndü. Hızlı akan trafikte çocuklardan biri tam yolun ortasına geldiği sırada karşı şeride geçemeyeceğini anlayarak geri döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, TEM Otoyolu Metris kavşağında kaydedildi. Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklar, trafikte hızla giden araçlara aldırmadan canlarını tehlikeye attı. Yan yolda bariyerleri aşan 3 çocuk, ana yol kenarına kadar ulaştı. Burada bir süre bekleyen çocuklardan biri, koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Diğer şeride ulaşamayacağını anlayan çocuk, tam yolun ortasında, hızla ilerleyen araçların arasından tekrar aynı noktaya döndü. Sürücüler çocukları korna çalarak uyarırken, çocuklar da vazgeçerek Otoyol'dan uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.