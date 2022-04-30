SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN TEM OTOYOLU'NDAKİ TEHLİKELİ OYUNU - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN TEM OTOYOLU'NDAKİ TEHLİKELİ OYUNU

30.04.2022 10:39

SULTANGAZİ'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçmeye çalışan çocuklar ölümden döndü.

SULTANGAZİ'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçmeye çalışan çocuklar ölümden döndü. Hızlı akan trafikte çocuklardan biri tam yolun ortasına geldiği sırada karşı şeride geçemeyeceğini anlayarak geri döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, TEM Otoyolu Metris kavşağında kaydedildi. Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklar, trafikte hızla giden araçlara aldırmadan canlarını tehlikeye attı. Yan yolda bariyerleri aşan 3 çocuk, ana yol kenarına kadar ulaştı. Burada bir süre bekleyen çocuklardan biri, koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Diğer şeride ulaşamayacağını anlayan çocuk, tam yolun ortasında, hızla ilerleyen araçların arasından tekrar aynı noktaya döndü. Sürücüler çocukları korna çalarak uyarırken, çocuklar da vazgeçerek Otoyol'dan uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN TEM OTOYOLU'NDAKİ TEHLİKELİ OYUNU
SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN TEM OTOYOLU'NDAKİ TEHLİKELİ OYUNU
SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN TEM OTOYOLU'NDAKİ TEHLİKELİ OYUNU
SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN TEM OTOYOLU'NDAKİ TEHLİKELİ OYUNU

YORUMLAR
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk beklentinin altında seyrediyor TEM'in Kocaeli geçişi rahat TEM'in Kocaeli geçişi rahat

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN TEM OTOYOLU'NDAKİ TEHLİKELİ OYUNU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN TEM OTOYOLU'NDAKİ TEHLİKELİ OYUNU - Son Dakika
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