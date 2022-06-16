Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı - Son Dakika
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Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı

16.06.2022 10:54

Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı Paniğe kapılan vatandaşlar araçlarını böyle uzaklaştırdı Sultangazi'de iki çocuğun yaktığı iddia edilen ateş paniğe neden oldu.

Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı

Paniğe kapılan vatandaşlar araçlarını böyle uzaklaştırdı

İSTANBUL - Sultangazi'de iki çocuğun yaktığı iddia edilen ateş paniğe neden oldu. Vatandaşlar, park halindeki araçlarını zarar görmemesi için oradan uzaklaştırırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün saat 23.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katında yaşandı. İddiaya göre, Metin Pınar isimli vatandaş, kendisine ait cep telefonu tamiri ve satışı yaptığı dükkanı kapatıp evine gitti. Ardından kısa bir süre sonra işyerinin önünde bulunan koltuklar iki çocuk tarafından ateşe verildi. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleri ve pet şişelere doldurdukları su ile müdahale ettikleri yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerin çalışması sonrası güçlükle söndürüldü. Yangın dükkanın üstündeki dairenin camına sıçrarken, binada yaşayanlar telaş içinde dışarıya kaçtı. Sokakta park halinde bulunan araç sahipleri ise araçlarının zarar görmemesi için oradan uzaklaştırdı. Yangın vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

O anları anlattı

Kendisine gelen telefon üzerine işyerine koşup karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndüğünü söyleyen esnaf Metin Pınar, "Ben normalde başka yerde çalışıyordum. Beni aradılar burada iki arkadaşımız vardı. Çekyatları kapının önüne koymuşlar ve bırakmışlar gece de içeriye almayı unutmuşlar. Bana geçerken iki kişinin yakıp kaçtığını söylediler. Ben de bu kadarını biliyorum. İtfaiye ve polis raporlarını bekliyorum" dedi.

Çevrede esnaflık yapan Yusuf Yıldız ise, "Saat gece 11'e doğru geliyordu. Dükkanın kapısında oturuyordum iki tane çocuk 15 ile 16 yaşlarında 'yandı yandı kaç dedi' ne olduğunu bilmiyordum. Sonra duman kokusu gelmeye başladı. Köşeye geldiğimde ise baktım ki bina komple yanıyor hemen iş yerime koştum. Yangın tüpünü almak için baktım. Hortumu yok arkadaş ile birlikte karşıdaki dondurmacıdan yangın söndürme tüpünü aldık ve yangına müdahale ettik. İtfaiye gelmeden söndürdük. Koltuklar yanmış ama sigara yanığı gibi değil de çocuklar kasti olarak yakmış. Çünkü arkadaşına 'yandı yandı kaç dedi' yani bilerek yakmışlar" ifadelerini kullandı.

Çıkan yangında bir işyeri ve 6 katlı binanın dış cephesi büyük çapta zarar görürken panik anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir yandan yangın söndürülmeye çalışılır bir yandan da araç sahiplerinin panik ile araçlarının zarar görmemesi için çevreden uzaklaştırmaya çalıştıkları görülüyor.

Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı
Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı
Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı
Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı
Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı
Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı
Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı
Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı
Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı
Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de çocukların yaktığı ateş iş yerine sıçradı - Son Dakika

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