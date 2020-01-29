Sultangazi'de çökmenin yaşandığı bina mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de çökmenin yaşandığı bina mühürlendi - Son Dakika

Sultangazi'de çökmenin yaşandığı bina mühürlendi

6 saat önce

Sultangazi'de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çalışan iş makinesi beton zeminin çökmesiyle birlikte aşağı düştü.

Sultangazi'de çökmenin yaşandığı bina mühürlendi, System.String[]

Sultangazi'de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çalışan iş makinesi beton zeminin çökmesiyle birlikte aşağı düştü. Göçük altında kalan yabancı uyruklu bir işçinin yaralandığı bina çökme riskine karşı mühürlendi.


Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın üst katında hurda atık dönüşümü yapılan iş yerinde iş makinesiyle çalışan bir işçi, zeminin çökmesiyle birlikte aşağıya düştü. Bu esnada alt katta sandalye üretimi yapılan iş yerinde çalışan yabancı uyruklu bir işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ekipler tarafından göçük altından çıkarılarak ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan işçinin durumu belirsizliğini korurken, iş makinesi sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.


Bina mühürlendi


Öte yandan, üst katında çalışan iş makinesinin ağırlığına dayanamayıp çökmenin yaşandığı bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çökme riskine karşı mühürlenen iki iş yerinin de kapıları ekipler tarafından kapatıldı. - İSTANBUL

Sultangazi, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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