Sultangazi'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği - Son Dakika

Sultangazi'de çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Sultangazi Beledyesi Çölyak hastalarını unutmadı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, ilçede ikamet eden çölyak hastası vatandaşlar için glütensiz

gıda paketi dağıttı.

Sultangazi belediyesi, son zamanlarda görülme sıklığı artan çölyak hastalığı için ilçe genelinde yeni bir proje başlattı.glütensiz besinlere ulaşmakta zorluk çeken çölyak hastaları için glütensiz gıda paketleri hazırlandı. Hazırlanan paketler ilçede yaşayan çölyak hastalarına ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

"Bu yardımları sürekli olarak onlara yapacağız."

Bugün tanıtımı gerçekleştirilen proje ile ilgili olarak Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun,"Bugün burada çölyak hastalarına yönelik yapmış olduğumuz glütensiz ürünlerimiz var. Daha önce hastalarımızla görüşmüştük. Onlar çölyak hastaları olarak glütensiz ürünlere ulaşmakta oldukça zorluluk çektiklerini, ulaşsalar bile son derece pahalı olduğunu ifade etmişlerdi. Biz de bu sebeple bir duyarlılık gösterdik. Onların da yanında olalım istedik. Sultangazi'de olan bütün çölyak hastalarını tespit ettik. Çölyak hastalarına uygun glütensiz ürünlerimizi vermiş olduk. Burada glütensiz ekmek, un, puding gibi ürünlerimiz var. Çölyak hastalarının yanında olduğumuz gibi bir çok dezavantajlı grupla da iç içeyiz. Onların da her zaman yanındayız. Tespit edemediğimiz Sultangazi'de yaşayan aileler de bize ulaşsınlar lütfen. Bu çalışma bir defaya mahsus değil her ay bu glütensiz ürünlerimizi çölyak hastalarımıza vereceğiz. Her ay gelip bizden alabilecekler. Bu yardımları sürekli olarak onlara yapacağız" şeklinde konuştu.

"Çölyak hastalığı farkındalıktır, hayat biçimidir"

İstanbul Avrupa yakası Çölyak derneği başkan yardımcısı Çiğdem Delice, "Kısa bir süre önce çölyak hastalarının bize ulaşmasından dolayı başkanımızı ziyaret ettik. Sağ olsun neler yapabilir çölyak hastalarıyla ilgili olarak diye kendisine danıştık. Çölyak hastalığı tanı konulana kadar hastalık, tanı konduktan sonra ise bir farkındalıktır hayat biçimidir. Bizim glütensiz beslenmekten başka bir çaremiz yok. Bu ürünleri market raflarında çok fazla bulamıyoruz. Başkanıma bu yardımından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu kadar ürünü bir arada bulamamıştık."

Çocuğu çölyak hastası olan Songül Başar isimli vatandaş " Ben de Sultangazi'de oturuyorum. Yaklaşık bir yıldır oğluma çölyak tanısı kondu. İlk başta çok ciddi sıkıntı yaşadık. Malzemeleri bulamadık. Sağ olsun ilk önce Avrupa çölyak derneği bize bu konuda çok yardımcı oldu. Ne yiyip ne yemeyeceğimizi bize gösterdi, Daha sonra belediye başkanımız çok sağ olsun bize gönderdiği kolilerle çocuklarımız çok çok mutlu oldu. Bu heyecan yüzlerinde görmek lazımdı. Çünkü daha önce hiç bu kadar ürünü bir arada bulamamıştık. Yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.