Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdiler - Son Dakika
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Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdiler

6 saat önce

Temizlik işçileri çöpün içinde bozuk para dolu poşeti böyle aradılarHaber-Kamera Emin YEŞİL İSTANBUL DHASultangazi'de içinde 400 TL bulunan poşet, kamyondaki çöplerin boşaltılmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Temizlik işçileri çöpün içinde bozuk para dolu poşeti böyle aradılar

Haber-Kamera Emin YEŞİL İSTANBUL DHA

Sultangazi'de içinde 400 TL bulunan poşet, kamyondaki çöplerin boşaltılmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde Fatmagül Çetin'e ait fırında, içinde 400 TL bozuk para bulunan poşet, yanlışlıkla çöpe atıldı. Fırındaki çöplerle birlikte para poşetinin de çöpe atıldığını fark eden fırın sahibi Çetin, belediyeden yardım istedi.

Mahalledeki çöpleri toplayan çöp kamyonu depolama tesisine gitmeden durduruldu. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü parkına getirilen kamyondaki çöpler alana boşaltıldı. Temizlik işçileri, yaklaşık 5 ton çöpün içinde 400 TL para olan poşeti aradı. Çöpün içinde yapılan aramalarda poşet bulundu. 400 TL Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla Fatmagül Çetin'e teslim edildi.

Çöplerin arasında parası bulunan Çetin Parayı burada oğlum karıştırarak çöpün içine atmış. Bizde belediyeyi aradığımızda, belediye çalışanları paramızı buldu ve bize teslim ettiler. Belediyenin bu parayı bulması bizim için gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Onlara teşekkür ederiz dedi.

Sultangazi'de çöpe atılan parayı bulup sahibine verdiler

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
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