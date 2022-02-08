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SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI

08.02.2022 13:34

SULTANGAZİ'de, yol üzerinde oluşan çukur, yağmurun ardından suyla doldu.

SULTANGAZİ'de, yol üzerinde oluşan çukur, yağmurun ardından suyla doldu. Çukuru fark etmeyerek giren araçların lastikleri patladı.

Sultangazi 1. Cebeci Yolu üzerinde oluşan çukur, yağmurun ardından su ile doldu. Araçları ile yolda ilerleyen sürücülerin büyük kısmı, çukuru fark etmeyerek üzerinden geçti. Çukura hızla giren birçok aracın lastikleri patladı. Sürücüler patlayan lastiklerini değiştirmek için araçlarını yol kenarına sıraladı. Yoldan geçen bir kişi, lastikleri patlayan araçları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI
SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI
SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI
SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI

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Sultangazi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE ÇUKUR LASTİKLERİ PATLATTI - Son Dakika
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