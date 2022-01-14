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Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı - Son Dakika

Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı

14.01.2022 22:53
Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı

SULTANGAZİ'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalan 2 kişi polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

SULTANGAZİ'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalan 2 kişi polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Ocak Salı günü Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen bisikletin çalındığı yönünde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlığın yapıldığı adres ve çevresinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikleti çalan kişilerin Enver G.(30) ve Burak A.(29) olduğunu tespit etti. Şüpheliler bugün Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı bisiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi. Şüphelilerin bisikleti çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşma anı kameralarca görüntülendi. Enver G. ve Burak A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sultangazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı - Son Dakika
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