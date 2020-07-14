Sultangazi'de, darbelerin anlatıldığı "Demokrasi Labirenti" açıldı - Son Dakika

Sultangazi'de, darbelerin anlatıldığı "Demokrasi Labirenti" açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile Türkiye tarihindeki diğer darbe girişimlerinin anlatıldığı "Demokrasi Labirenti" açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile Türkiye tarihindeki diğer darbe girişimlerinin anlatıldığı "Demokrasi Labirenti" açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan "Demokrasi Labirenti"nin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, 15 Temmuz'un işgal girişimi olduğunu belirterek, "O hain geceyi planlayanlar ve onların arkasındaki güçler Türkiye'ye diz çöktürmek istediler ancak milletimizin kararlı duruşu sayesinde başarılı olamadılar." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Abdurrahman Dursun ise Türkiye'de yaşanan darbelere değinerek, halkın 15 Temmuz gecesi yüzyıllar boyu konuşulacak bir kahramanlık destanına imza attığını söyledi.

Milletin hiçbir zaman demokrasiden ödün vermediğini dile getiren Dursun, "1960'da millete rağmen hükümete el koymak isteyenler ve farklı zamanlarda bu iradeyi gösterenlerin karşısında millet her zaman demokrasiden yana oldu. Bugün biz burada bir demokrasi labirenti yapalım dedik. Ülke hangi dönemlerde hangi çıkmaza girdi? O çıkmazlardan nasıl çıktı? Bunu esasında küçük bir şekilde göstermeye gayret ettik." dedi.

Konuşmaların ardından Dursun ve davetliler, Demokrasi Labirenti'ni gezdi. Fotoğraf ve gazete kupürlerinden oluşan Demokrasi Labirenti, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

Sultangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de, darbelerin anlatıldığı 'Demokrasi Labirenti' açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 16:07 Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:44:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de, darbelerin anlatıldığı "Demokrasi Labirenti" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]