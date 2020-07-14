Sultangazi'de, darbelerin anlatıldığı "Demokrasi Labirenti" açıldı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile Türkiye tarihindeki diğer darbe girişimlerinin anlatıldığı "Demokrasi Labirenti" açıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan "Demokrasi Labirenti"nin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, 15 Temmuz'un işgal girişimi olduğunu belirterek, "O hain geceyi planlayanlar ve onların arkasındaki güçler Türkiye'ye diz çöktürmek istediler ancak milletimizin kararlı duruşu sayesinde başarılı olamadılar." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Abdurrahman Dursun ise Türkiye'de yaşanan darbelere değinerek, halkın 15 Temmuz gecesi yüzyıllar boyu konuşulacak bir kahramanlık destanına imza attığını söyledi.

Milletin hiçbir zaman demokrasiden ödün vermediğini dile getiren Dursun, "1960'da millete rağmen hükümete el koymak isteyenler ve farklı zamanlarda bu iradeyi gösterenlerin karşısında millet her zaman demokrasiden yana oldu. Bugün biz burada bir demokrasi labirenti yapalım dedik. Ülke hangi dönemlerde hangi çıkmaza girdi? O çıkmazlardan nasıl çıktı? Bunu esasında küçük bir şekilde göstermeye gayret ettik." dedi.

Konuşmaların ardından Dursun ve davetliler, Demokrasi Labirenti'ni gezdi. Fotoğraf ve gazete kupürlerinden oluşan Demokrasi Labirenti, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.