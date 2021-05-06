Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı - Son Dakika

Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı

06.05.2021 11:28
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı, System.String[]

SULTANGAZi'de define avcıları ormanlık alanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı.

SULTANGAZi'de define avcıları ormanlık alanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı. Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan devasa çukurlar havadan da görüntülendi.

Sultangazi Şehir Ormanları'nın Yayla Mahallesi bölümünde define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. İstanbul'da birçok noktasında çukurlar açarak define arayanlar, bu defa da Sultangazi Şehir Ormanları Yayla Mahallesi bölümüne dadandı. Define avcıları orman içerisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde çukurlar açtı, ormanda neredeyse kazılmadık yer bırakmadı. Ormana gelenler için büyük tehlike oluşturan çukurlar görenleri şaşkına çevirirken, derin çukurların açık bırakılmasından endişe duyan mahalle sakinleri ise bir an önce önlem alınmasını istedi.

"İÇİNE GİRSEM KİMSE BENİ BULAMAZ"

Mahalle sakinlerinden Emin Aslan, "Biz Yayla Mahallesi'nde oturuyoruz. Buraya eşimizle, dostumuzla piknik yapmaya geliyoruz. Burada sözde define arıyorlar. Ormanın her yeri böyle delik, deşik. Sıra sıra gidiyor bu çukurlar. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Bazı çukurlar oldukça kat kat derin. İçine girsem beni bir daha kimse bulamaz. Bu bölümde tarihi bir yer yok. 'Tarihi eser var' diye kazıyorlar. Filmlerden gördüğümüz bir haritayı ellerine alıp burada kazı yapıyorlar" dedi.

"BİR İNANIŞLA YOLA ÇIKIYORLAR AMA ORTADA HİÇBİR ŞEY YOK"

Bir başka mahalle sakini Mustafa Kalkan ise, "Zamanında adamın biri burada define bulduğunu iddia ederek ortaya bir laf atmış. Bu dedikodu üzerine buraya gelen herkes altın veya değerli bir şey bulma umuduyla ormanın her yerini kazıyorlar. Her yer kazılmış durumda. Burada adım atacak yer yok. İki hafta önce kazılmış olan bir çukurun içine düştükten sonra ölmüş olan bir hayvan çıkardık. Bir inanışla çıkıyorlar yola ama ortada hiçbir şey yok. Ağızdan ağza geziyor bu söylenti. Ormanda doğru düzgün bir yer kalmadı. Ailemizle geliyoruz buraya. Millet artık korkuyor buraya gelmeye"  diye konuştu.


Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı

İstanbul, Ormana, Define, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı - Son Dakika


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