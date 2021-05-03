Sultangazi'de tam kapanma denetimi - Son Dakika

Sultangazi'de tam kapanma denetimi
03.05.2021 10:33
Sultangazi'de tam kapanma denetimi Tek tek durdurulan sürücülerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi Sultangazi'de tam kapanma sürecinde polis ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi.
Sultangazi'de tam kapanma denetimi
Tek tek durdurulan sürücülerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi
İSTANBUL - Sultangazi'de tam kapanma sürecinde polis ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan sürücülerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
17 günlük tam kapanma sürecinde emniyet ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Sultangazi'de de denetimlerini sürdüren polis ekipleri, 8 kontrol noktasında tek tek durdurdukları sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Uygulamalar kapsamında şüpheli araçlarda da arama yapıldı. Öte yandan yayaların da izin kağıtlarına bakan ekipler, parklarda toplanan vatandaşları da evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
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