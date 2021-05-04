Sultangazi'de denetim - Son Dakika

Sultangazi'de denetim
04.05.2021 00:57
Sultangazi'de tam kapanma sürecinde polis ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi.
Sultangazi'de tam kapanma sürecinde polis ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan sürücülerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
17 günlük tam kapanma sürecinde emniyet ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Sultangazi'de de denetimlerini sürdüren polis ekipleri, 8 kontrol noktasında tek tek durdurdukları sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Uygulamalar kapsamında şüpheli araçlarda da arama yapıldı. Öte yandan yayaların da izin kağıtlarına bakan ekipler, parklarda toplanan vatandaşları da evlerine gitmeleri konusunda uyardı. - İSTANBUL
Son Dakika Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi CHP oldu Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi