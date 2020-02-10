Sultangazi'de deprem simülasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de deprem simülasyonu - Son Dakika

Sultangazi'de deprem simülasyonu

6 saat önce

AFAD Simülasyon tırı, ilçe ilçe dolaşarak deprem hakkında bilinçlendirmeye devam ediyor.

Sultangazi'de deprem simülasyonu, System.String[]

AFAD Simülasyon tırı, ilçe ilçe dolaşarak deprem hakkında bilinçlendirmeye devam ediyor. Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki tırda, vatandaşlar, deprem anında neler yapılması gerektiğini yaşayarak öğreniyor.


Son zamanlarda üst üste meydana gelen depremler ülkemizin aktif fay hatları üzerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. AFAD, deprem bilincini oluşturmak ve olası bir deprem anında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak göstermek için harekete geçti. İstanbul'u ilçe ilçe dolaşarak deprem bilinçlendirme eğitimi veren AFAD Simülasyon Tırı, Sultangazi Belediyesi işbirliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na geldi. 7.4 şiddetine kadar sallanan tırda AFAD görevlileri tarafından deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği ilçe halkına uygulamalı olarak anlatılıyor. İlçede okuyan öğrenciler de deprem eğitimine katılıyor.


AFAD görevlisi Asiye Ak, öncelikle herkesin deprem çantası hazırlaması gerektiğinin altını çiziyor. Deprem çantasında nelerin bulunması gerektiğini öğrencilere tek tek anlatan Ak, çantanın çıkışa yakın bir yerde durması gerektiğini söylüyor. Depreme evde yakalanma olasılığına karşı, yatak ve koltuk yanları gibi evdeki güvenli noktaların belirlenmesi hayati önem taşıyor. Simülasyon tırında öğrencilerin okulda depreme yakalanmaları olasılığında yapılması gerekenler 6.5 şiddetindeki sarsıntıyla gösteriliyor. Görevliler öğrencileri, sarsıntı sona erene kadar sıranın yanında iki diz yerde olacak şekilde beklemek ve deprem bittiğinde sigorta ve vanaları kapatarak hızlıca okul bahçesine çıkılması yönünde uyarıyor.


Öte yandan, AFAD Simülasyon Tırı'nda, 14 Şubat Cuma gününe kadar 1.500 öğrenciye ve ilçe halkına 10.00 - 17.00 saatleri arasında eğitim verilmeye devam edilecek. - İSTANBUL

Sultangazi, İstanbul, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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