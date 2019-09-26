Sultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntü
37 dakika önce
SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:09 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.
İlginç görüntüler Sultangazi
'de bir işyerinde güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde çalışan 3 kişi, depremle birlikte ayağa kalktı. Panikleyen 3 kişi binanın kolonunun tuttu. Depremin ardından iş yerindekiler dışarı çıktı.
Görüntü Dökümü:
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-Deprem anı
-Kolonu tutanlar
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