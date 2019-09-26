Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntü
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Sultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntü

37 dakika önce

SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.

Sultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntü, System.String[]
SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.
İlginç görüntüler Sultangazi'de bir işyerinde güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde çalışan 3 kişi, depremle birlikte ayağa kalktı. Panikleyen 3 kişi binanın kolonunun tuttu. Depremin ardından iş yerindekiler dışarı çıktı.

Görüntü Dökümü:
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-Deprem anı
-Kolonu tutanlar

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Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:09 Kaynak: DHA
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