Sultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntü
1 saat önce
SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:43 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.
İlginç görüntüler Sultangazi'de bir işyerinde güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde çalışan 3 kişi, depremle birlikte ayağa kalktı. Panikleyen 3 kişi binanın kolonunun tuttu. Depremin ardından iş yerindekiler dışarı çıktı.
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