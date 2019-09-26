Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntü
Son Dakika Güncel Haber

Sultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntü

6 dakika önce

SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.

Sultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntü, System.String[]

SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.

İlginç görüntüler Sultangazi'de bir işyerinde güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde çalışan 3 kişi, depremle birlikte ayağa kalktı. Panikleyen 3 kişi binanın kolonunu tuttu. Depremin ardından iş yerindekiler dışarı çıktı.

Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lokantada depreme yakalanan vatandaş herkes kaçarken yemeğine devam etti
Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili "Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 23:16:40. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de deprem sırasında ilginç görüntü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]