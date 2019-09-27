Sultangazi'de deprem sırasında kolonları tuttular
2 saat önce
SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:02 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.
İlginç görüntüler Sultangazi'de bir işyerinde güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde çalışan 3 kişi, depremle birlikte ayağa kalktı. Panikleyen 3 kişi binanın kolonunu tuttu. Depremin ardından iş yerindekiler dışarı çıktı.
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