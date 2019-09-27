Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de deprem sırasında kolonları tuttular
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Sultangazi'de deprem sırasında kolonları tuttular

2 saat önce

SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.

SULTANGAZİ'de bir işyerinde bulunanlar deprem sırasında panikle binanın kolonunu tuttu.

İlginç görüntüler Sultangazi'de bir işyerinde güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde çalışan 3 kişi, depremle birlikte ayağa kalktı. Panikleyen 3 kişi binanın kolonunu tuttu. Depremin ardından iş yerindekiler dışarı çıktı.

Sultangazi'de deprem sırasında kolonları tuttular

Sultangazi, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:02 Kaynak: DHA
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