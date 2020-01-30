Sultangazi'de depreme dayanıksız bina yıkıldı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, yapılan testler sonucu depreme dayanıksız olarak belirlenen hizmet binasının yıkımını gerçekleştirdi. İş makinelerinin yıkım işlemleri havadan görüntülendi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda binada hasar meydana geldi. Bu kapsamda Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi Engelliler Koordinasyon Merkezi binasının da yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğu görüldü. Belediye tarafından boşaltılarak yıkım kararı alınan bina, bugün ekipler tarafından yıkıldı. Yıkımın olduğu bölgeye gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Kamu için de şahıslar için de depreme dayanıklı binaların yapılması elzem hale geldi. Bu çerçeve içerisinde biz de burada görmüş olduğunuz binamızla ilgili testleri yaptırdık ve gördük ki depreme dayanıklılığı son derece zayıf olan bir binayla karşı karşıyayız. Buranın içerisinde bulunan birimlerimizi farklı yerlere taşıyarak yıkımıyla ilgili karar aldık" dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ VE KÜTÜPHANE OLARAK HİZMET VERECEK

Yıkılan depreme dayanıksız binanın yerine çok daha sağlam bir bina yaparak içerisinde kültür merkezi ve kütüphane hizmeti sunulacağını ifade eden Başkan Dursun, "Bugün burada Sultangazi Eğitime Destek Akademisi Engelliler Koordinasyon Merkezi olarak görev yapan binamızın yıkımı sebebiyle bir aradayız. Elazığ ve Malatya depremlerini kısa süre önce hep beraber yaşadık. Artık şehirlerimizde bulunan binaların depreme dayanıklılığı konusunda çok daha hassas olmamız gerektiğini zannediyorum öğrenmiş oluruz. Burayı Semt Spor ve Kültür Merkezi haline getirip, kütüphane haline getirip farklı çalışma birimlerimizi buraya getirerek çok daha sağlıklı bir binada Sultangazili hemşehrilerimize hizmet verme imkanımız olacak" diye konuştu.

"BU BİNALARDA YAŞAMAYI ARTIK BIRAKALIM"

Sultangazi'de hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlara da seslenen Dursun, "Lütfen işin maddi tarafında olmayalım. Muhakkak biraz maddi olarak katkıda bulunmak durumunda kalabiliriz ama can karşılığında bunların hiçbir öneminin olmadığını bilelim. Binalarımızı lütfen kontrol ettirelim. Eğer depreme dayanıklılığı konusunda şüpheniz varsa bundan geri durmayın ve bu binalarda yaşamayı artık bırakalım. Bizim de belediye olarak sizlere olacak desteklerimizle Sultangazi'de olası bir depremde can kaybı olmaması için gayret edelim" diye konuştu.

(Serdar Ünal/İHA)