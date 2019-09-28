Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendi
Son Dakika Güncel Haber

Sultangazi'de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendi

2 saat önce

Sultangazi'de 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 6 katlı bir bina daha mühürlendi.

Sultangazi'de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendi, System.String[]

Sultangazi'de 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 6 katlı bir bina daha mühürlendi.


İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalar mühürleniyor. Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan 6 katlı bir bina zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra mühürlenen 11 daireli binada yaşayan vatandaşlar, akrabalarına ve otele yerleşti.


Binanın altında bulunan işletme sahibi Mikail Ahi, "Biz yetkililere haber verdik kontrol amaçlı. Geldiler buraya bir anda mühürlediler. Binayı da tahliye ettiler. İşletme olarak mağduruz. Daha öncede vardı ama depremin de etkisi oldu. Deprem de olduğu için insanlar tedirgin. Toplam 11 daire ve 2 tane işletme var. Şu an otele taşıdılar birkaç aileyi, bazıları da yakınlarına gittiler. İşletme olarak biz de bekliyoruz biz de" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi, İstanbul, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Taksim esnafının yüzünü güldürdü
Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı İstanbul-?deprem psikolojisi hayatın akışını bozuyorsa destek alın? Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3,0 şiddetinde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 18:20:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de depremin ardından 6 katlı bina mühürlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]