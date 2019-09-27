Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de depremin bilançosu belli oldu
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Sultangazi'de depremin bilançosu belli oldu

1 saat önce

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Sultangazi'de çok sayıda yapı zarar gördü.

Sultangazi'de depremin bilançosu belli oldu, System.String[]

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Sultangazi'de çok sayıda yapı zarar gördü. Bir caminin minaresinde çatlak oluşurken, mühürlenen 2 bina ise boşaltıldı.


İstanbul'da dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadı. Hafif şekilde 8 vatandaşın yaralandığı depremde bazı binalarda çatlaklar oluştu. Sultangazi ilçesinde bulunan çok sayıda binada hasar meydana geldi. Bir caminin minaresinde depremden sonra çatlak oluştu. Cebeci Mahallesi'nde bulunan 2 bina depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltıldı. Apartmanların altında bulunan dükkanlar da mühürlendi. Mühürlenen evlerde yaşayan vatandaşlardan bazıları geceyi akrabalarında geçirirken, gidecek yeri olmayanlar belediyenin tahsis ettiği otelde konakladı.


Dün geceyi otelde geçiren apartman sakinleri sabah olmasıyla birlikte evlerine geldi. Evlerine girmek isteyen vatandaşlara polis ekipleri izin vermedi. Sokakta bekleyen apartman sakinlerinden İsmail Gölbek, "Dün gece bütün apartman sakinleri çıktı. Belediyemiz sağ olsun otel ayarladı. Binamızda bütün daireler mühürlenmedi. Normalde kalabiliriz ama memurlar kalmamızı istemiyorlar. Sıkıntı var diyorlar. Ama evde de ihtiyaçlarımız var girmemiz gerekiyor. 18 tane daire var burada. Belediyemiz Gazi Mahallesi'nde otel açmış insanlar orada kalıyorlar şu an" dedi.


Mühürlenen binalarda yaşayan vatandaşların evlerine ne zaman dönebileceği yapılan incelemelerin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Sultangazi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:04 Kaynak: İHA
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