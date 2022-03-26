Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı

26.03.2022 11:17

Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı Sultangazi'de 301 personelin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 aranan şahıs yakalandı.

Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı

İSTANBUL - Sultangazi'de 301 personelin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 aranan şahıs yakalandı. Trafik ihlali ve çeşitli nedenlerden işlem yapılan sürücülere ise toplam, 14 bin 783 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Sultangazi'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından toplum huzuru ve refahı için asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Saat 20.00 ile 22.00 arasında düzenlenen asayiş uygulamasında, toplam 301 personel katıldı. 15 uygulama noktası ve 4 umuma açık uygulama bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 83 umuma açık işyeri, 741 araç, 91 motosiklet, 2 bin 245 şahısın üst araması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 aranan şahıs yakalandı ve 0.75 gram narkotik madde ele geçirildi. 8 Araca ise trafik ihlali ve çeşitli nedenlerden işlem yapılıp toplam 14 bin 783 TL lira para cezası uygulandı.

Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı
Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı
Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı
Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı
Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı
Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı
Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı - Son Dakika


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