Sultangazi'de Dev Buz Pisti Açılıyor

Sultangazi
Belediyesi, bu yıl da buzda paten keyfini Sultangazililere yaşatıyor. Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası yanında yer alan alanda kurulan buz pisti, sömestr tatiline girecek olan öğrencileri sevindirecek.
Sultangazi Belediyesi, bu yıl da buz pateni keyfini Sultangazililere yaşatıyor. Atatürk Bulvarı
üzerinde Belediye Binası yanında yer alan alanda kurulan bin 200 metrekare çadır içinde hazırlanan buz pistini hizmete açıyor.
Pistte 3 metre yükseklik ile 25 metre uzunluğunda kayma rampası da bulunan buz pistinde, 4 uzman eğitici görev yapacak.
Buz pateni pistinden faydalanmak isteyenler, Sultangazi Belediyesi'nin web sitesi www.sultangazi.bel.tr'den randevu alarak okudukları bir kitabı getirerek kayıt yaptırabilecek. 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak uygulama ile kitap okuma duyarlılığının arttırılması hedefleniyor.
Haftanın 7 günü saat 10: 00 ile 21: 00 arasında hizmet verecek buz pistinde paten yapmak isteyenlerin patenleri Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanırken, eldivenleriyle birlikte gelmeleri isteniyor.
Buz pisti. 17 Ocak Perşembe günü, saat: 11.00'de hokey maçı ve özel paten gösterisi ile hizmete açılacak. - İSTANBUL