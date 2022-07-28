Olay önceki gün saat 17.00 sıralarında Cebeci Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri devriye görevini yürüttükleri esnada şüpheli gördükleri 78 SF 052 plakalı kamyoneti durdurdu. Yapılan kontroller sırasında kamyonet kasasında gizlenmiş 32 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Kamyonet sürücüsünün de kaçak yollarla yurda girdiği anlaşıldı. Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi'ne götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sultangazi'de şüpheli kamyonet durduruldu: 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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