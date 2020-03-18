Sultangazi'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Sultangazi'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

7 saat önce

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Sultangazi Belediyesi, korona virüs salgınını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda başlatılan dezenfekte çalışmaları, genişletilerek devam ediyor. Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binası ve Belediyeye bağlı 28 hizmet tesisi, Nikah Sarayı, okullar, camiler ve cemevlerinin yanı sıra ilçede yer alan tüm Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler, İGDAŞ, İSKİ gibi kamu kurumlarında da dezenfekte çalışmaları yapılıyor.


Cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte ediliyor. Taksi durakları, çocuk oyun grupları ve spor alanlarının bulunduğu parklarda da ekipler tarafından dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca salgından korunmanın hijyenden geçtiği bilinciyle belediye hizmet binası, hükümet konağı ve diğer kamu kurumları ile muhtarlıklara el dezenfektanı dağıtılıyor.


"Gerekli önlemleri alıyoruz"


Salgından panik yaparak değil tedbir alarak korunacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, belediye olarak gerekli önlemlerin alındığını söyledi. "Sultangazi Belediyesi olarak kalabalık noktalarda dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorunda kalmadıkça kalabalık yerlerde bulunulmaması, el hijyenine önem verilmesi ve tokalaşma gibi yakın temaslardan kaçınılması gerekiyor. Komşularımızın sağlığı için gerekli tüm önlemlerimizi almaya devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:53 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
Bilim insanlarına göre Kovid-19 insan yapımı değil Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak         
14:20
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı         
14:09
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi         
13:49
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek         
13:24
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:12:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]