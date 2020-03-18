Sultangazi'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.



Sultangazi Belediyesi, korona virüs salgınını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda başlatılan dezenfekte çalışmaları, genişletilerek devam ediyor. Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binası ve Belediyeye bağlı 28 hizmet tesisi, Nikah Sarayı, okullar, camiler ve cemevlerinin yanı sıra ilçede yer alan tüm Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler, İGDAŞ, İSKİ gibi kamu kurumlarında da dezenfekte çalışmaları yapılıyor.



Cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte ediliyor. Taksi durakları, çocuk oyun grupları ve spor alanlarının bulunduğu parklarda da ekipler tarafından dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca salgından korunmanın hijyenden geçtiği bilinciyle belediye hizmet binası, hükümet konağı ve diğer kamu kurumları ile muhtarlıklara el dezenfektanı dağıtılıyor.



"Gerekli önlemleri alıyoruz"



Salgından panik yaparak değil tedbir alarak korunacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, belediye olarak gerekli önlemlerin alındığını söyledi. "Sultangazi Belediyesi olarak kalabalık noktalarda dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorunda kalmadıkça kalabalık yerlerde bulunulmaması, el hijyenine önem verilmesi ve tokalaşma gibi yakın temaslardan kaçınılması gerekiyor. Komşularımızın sağlığı için gerekli tüm önlemlerimizi almaya devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL