SULTANGAZİ'DE DİKKATSİZ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE DİKKATSİZ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU

16.10.2022 09:29

SULTANGAZİ'de motokurye, sürücüsünün sinyal vermeden ara sokağa girmeye çalıştığı iddia edilen otomobile çarptı.

SULTANGAZİ'de motokurye, sürücüsünün sinyal vermeden ara sokağa girmeye çalıştığı iddia edilen otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde de seyir halinde olan plakası ve ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, iddiaya göre sinyal vermeden ara sokağa girmeye çalıştı. Bu sırada sipariş taşıyan motokurye otomobile çarptı. Savrularak yere düşen kurye, park halindeki otomobilin altına girdi. Kazayı gören vatandaşlar, kuryenin yardımına koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kuryenin kazayı hafif sıyrıklarla anlattığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, REFÜJE ÇIKTI

Öte yandan, Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan bir başka kazada güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktığı ve trafik levhası çarptıktan sonra durduğu görülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE DİKKATSİZ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika

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