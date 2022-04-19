Sultangazi'de dilenirken yakalanan kişiye para cezası - Son Dakika

Sultangazi'de, hiçbir engelinin bulunmamasına rağmen boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asıp dilenen kişiye para cezası uygulandı.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ramazan ayını fırsat bilip insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler yapıldı.

Ekipler, denetimlerde hiçbir engeli bulunmamasına rağmen boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asarak dilenen Ramazan A'yı yakaladı.

Zabıta Müdürlüğüne getirilen Ramazan A, ekiplere Adana'dan dilenmek için İstanbul'a geldiğini belirterek, kendi köyündeki herkesin dilencilik yaptığını savundu.

Ramazan A. hakkında "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında para cezası uygulanırken üzerinden çıkan 770 liranın kamuya aktarılması için evrak düzenlendi.