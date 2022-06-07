Sultangazi'de dönüş yapan İETT otobüsü 2 gence çarptı - Son Dakika
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Sultangazi'de dönüş yapan İETT otobüsü 2 gence çarptı

07.06.2022 16:18
Sultangazi'de dönüş yapan İETT otobüsü 2 gence çarptı

Sultangazi'de bir İETT otobüsü yoldan dönüş yapacağı esnada 2 kişiye çarptı.

Sultangazi'de bir İETT otobüsü yoldan dönüş yapacağı esnada 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 genç, İETT otobüsü ile park halinde minibüsün arasında sıkışması sonucu kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Kaza sonrası durmayarak kaçtığı iddia edilen İETT şoförüne ise vatandaşlar tepki gösterdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü dönüş yapacağı esnada 2 gence çarptı. İETT otobüsü ile park halindeki araç arasında sıkışması sonucu aracın camları kırılırken, kırılan camlar nedeniyle 2 genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kollarından ve bacaklarından yaralanan 2 genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsü şoförünün kazadan sonra kaçtığı iddia edildi.

O esnada aracı içerisinde yakınlarını bekleyen Ömürhan Kaya, "Ben o esnada arabanın içerisinde oturuyordum. İETT otobüsü buradan dönerken çocuğa vurduğu gibi çocuk benim aracın camına vurdu. Çocuğu sıkıştırdığı gibi arabanın camı kırıldı. Çocuğun omuzu yaralandı, kesikler var. Vatandaşlar peçetelerle tampon yapıyor. İETT otobüsü kaçtı gitti. Arkasından koştum ama yetişemedim. Plakasını da alamadım. O esnada benim aracın içerisinde de çocuklar vardı. İETT şoförü kusurunu biliyor ama durmadı bastı gitti. İçerisindeki yolcular bile uyarmasına rağmen durmadı" dedi.

Kaza sonrası kaçtığı iddia edilen İETT şoförüne tepki gösteren Meliha Kaya ise, "Gelinlerim burada alışveriş yapıyorlardı. Oğlum ve torunlarım araç içerisinde bizi bekliyordu. O esnada arabada 2 torunum oturuyordu. Allah'tan çocuklar geride oturuyorlardı. Yoksa vurduğu gibi cam kırıkları çocukların üzerine gelecekti. Biz olay sonrası koşarak geldik ama kaza olmuştu. Şoför bırakmış kaçmış. Bu kadar insansızlık olur mu? İçerisinde çoluk çocuk oturuyor. Ucunda ölüm yok. İnsan yaralıları alır hastaneye götürür. Burada tutanak tutulsun. Neden kaçıyorsun ki" diye konuştu.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sultangazi'de dönüş yapan İETT otobüsü 2 gence çarptı
Sultangazi'de dönüş yapan İETT otobüsü 2 gence çarptı
Sultangazi'de dönüş yapan İETT otobüsü 2 gence çarptı

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Sultangazi'de çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı Sultangazi'de çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı İvedik OSB'de vatandaşlar mahsur kaldı İvedik OSB'de vatandaşlar mahsur kaldı
Kaynak: İHA

Sultangazi, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de dönüş yapan İETT otobüsü 2 gence çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de dönüş yapan İETT otobüsü 2 gence çarptı - Son Dakika
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