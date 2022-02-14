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Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran şüphelilere tutuklama - Son Dakika

Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran şüphelilere tutuklama

14.02.2022 08:33

Sultangazi'deki bir düğün salonunda kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyaran emniyet görevlilerine saldırarak 5'ini yaralayan 26 şüpheli tutuklandı.

Sultangazi'deki bir düğün salonunda kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyaran emniyet görevlilerine saldırarak 5'ini yaralayan 26 şüpheli tutuklandı.

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki düğün salonuyla ilgili gelen gürültü şikayeti üzerine, emniyet görevlileri olay yerine intikal etti.

Mekanda alkol alındığı ve yüksek sesle müzik dinlendiği anlaşılınca salondakilere müziğin sonlandırılması uyarısı yapıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan salondakiler, emniyet görevlilerine saldırdı.

Şüphelilerin gösterdiği mukavemet sonucu 5 emniyet görevlisi yaralandı.

26 şüpheli, gelen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri adli mercilerce "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.

Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran şüphelilere tutuklama
Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran şüphelilere tutuklama
Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran şüphelilere tutuklama

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Sultangazi, Müzik, Alkol, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran şüphelilere tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran şüphelilere tutuklama - Son Dakika
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