Sultangazi'de düğünde 'takı kavgası' caddeye taştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de düğünde 'takı kavgası' caddeye taştı - Son Dakika

Sultangazi'de düğünde 'takı kavgası' caddeye taştı

7 saat önce

SULTANGAZİ'de, düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga caddeye taştı.

SULTANGAZİ'de, düğün salonunda erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga caddeye taştı. Caddedeki hareketlilik kameralara yansıdı.

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde, Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonundaki düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı ile erkek tarafı arasında takıların kimde kalacağı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine tekme, yumruk ve plastik sandalyelerle saldırdı. Gelin ve damadın olan biteni şaşkınlıkla izlediği kavga, salon dışına taştı. Dışarı çıkan iki tarafın kavgası burada da devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, iki tarafı güçlükle ayırdı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kavganın ardından gelin baba evine dönerken, damat da düğünde takılan para ve ziynet eşyalarını alıp kendi evine gittiği öğrenildi. Kavga eden her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sultangazi'de düğünde 'takı kavgası' caddeye taştı

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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