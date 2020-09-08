Sultangazi'de dünya kitap okuma günü kutlandı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, 8 Eylül Dünya Okuma ve Yazma gününde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda çocuklar ve velilerine kitap dağıtılarak okuma saati gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi, UNESCO tarafından 1967 yılında ilan edilen 8 Eylül Dünya Okuma ve Yazma Günü'nde, farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, belediye meclis üyeleri, çocuklar ve velileri katıldı. Etkinliğe katılanlara, yaş gruplarına uygun kitaplar dağıtıldı. Etkinliğe katılanlar korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli olarak oturdu. Kitap okuyan vatandaşlara elma, kuruyemiş, limonata ve su ikramında da bulunuldu. Ayrıca kütüphaneye gidemeyen vatandaşlarda e- kütüphane hizmetinden kitap okuyabilecekleri hatırlatıldı.

"Oysa kitap bizlerin en iyi arkadaşı, sırdaşı ve yol göstericisidir"

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Televizyon ve bilgisayarların hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu teknoloji çağında, kitap okumayı maalesef ihmal ediyoruz. Oysa kitap bizlerin en iyi arkadaşı, sırdaşı ve yol göstericisidir. Anne babalara düşen önemli görevlerden biri de çocukları kitap okumaya yönlendirmektir. Bizler ebeveynler olarak günde en az bir saatimizi çocuklarımızla birlikte okumaya ayırmalı, onlara rol model olmalıyız. Sultangazi Belediyesi olarak komşularımız, yavrularımız okusun, dilediği kitaba anında erişebilsin diye ilçe genelindeki kütüphanelere gün geçtikçe yenilerini ekliyoruz" diye konuştu.

"Günde 2 saat, ayda da 5 kitap okuyorum"

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen İlkin Türkmen "Günde 2 saat, ayda da 5 kitap okuyorum. Şuan Alaaddin'in kitabını okuyorum. Önceden de Küçük Prensi okumuştum. Kitap okumayı çok seviyorum böyle açık havada olunca da gayet güzel oluyor" dedi.

Ev işlerinden fırsat buldukça kitap okuyan Arzu Türksan, "Ev işlerinden fırsat bulamıyorum ama ayda 2 kitap okumaya çalışıyorum. Belediyemizde böyle güzel bir etkinlik düzenlenince bizde katıldık çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Annesi ile kitap okumaya gelen Yiğit Can Umut, "Ben kitap okumayı çok seviyorum buraya da o yüzden geldim. Annemle beraber burada kitap okuyoruz. Hemde temiz hava alıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL