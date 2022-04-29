Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı - Son Dakika
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Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı

29.04.2022 10:34
Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı

SULTANGAZİ'de, duvarı delerek girdiği depodan yaklaşık 20 bin lira değerinde akvaryum malzemesi çalan kişi, sesleri duyarak gelen kişi ile selamlaştı.

SULTANGAZİ'de, duvarı delerek girdiği depodan yaklaşık 20 bin lira değerinde akvaryum malzemesi çalan kişi, sesleri duyarak gelen kişi ile selamlaştı. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar gece saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Bir akvaryumcuya ait deponun bulunduğu sokağa gelen kimliği belirsiz kişi, zemin kata inerek, deponun duvarını deldi. Daha sonra içeri giren şüpheli, akvaryum malzemelerini yanında getirdiği poşete koymaya başladı. Bu sırada içeriden gelen sesleri duyan bir kişi, zemin kata bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Tedirgin olan kişi, bulunduğu noktadan farklı bir noktaya geçerek beklemeye başladı. İçeride yaklaşık 20 bin lira değerinde akvaryum malzemesi çalan şüpheli dışarı çıkınca bekleyen kişi ile karşılaştı. Dikkat çekmemek için dışarıdaki vatandaşa selam veren şüpheli, deponun dış demir kapısını kapattı. Deponun önündeki vatandaş ise hırsızın selamını alıp, selam verdi.

'BİRBİRLERİNE EL SALLIYORLAR'

Yaşananları anlatan depo sahibi İrfan Aşçı, "Gece saat 02.30 sıralarında depomuza duvarı delerek giriyor. İçeride bulunan 20 bin lira değerindeki malzemeleri çalıyor. Dışarıda bir kişi sesleri duyup, tedirgin olmuş. Dışarı çıktığında konuyla alakası olmayan vatandaşla karşılaşıyorlar. Birbirlerine el sallıyorlar" dedi.

Tüm yaşanan o ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depodaki sesleri duyan kişinin tedirgin olduğu ve bir süre içeriye bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra içeride bulunan hırsızın dışarı çıktığını giren kişi, bulunduğu noktadan farklı bir noktaya geçiyor. Hırsız ise dikkat çekmemek için kendisini fark eden kişiye selam veriyor. Hırsızın selamını alan kişi de hırsıza selam veriyor. Hırsız, daha sonra deponun demir kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaşıyor.


Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı
Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı
Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı
Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı
Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı
Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de duvar delip hırsızlık yaptı selamlaşıp ayrıldı - Son Dakika


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